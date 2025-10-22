Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare rimosso l'incidente in carreggiata interna ma permangono code di smaltimento hotel Roma Fiumicino e Pisana è sempre interna si rallenta per traffico intenso nel quadrante Nord la cassa e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna code a tratti da Roma Fiumicino e Tuscolana code per traffico intenso Anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Raccordo Anulare e 2 km di coda per lavori anche sulla A24 roma-teramo nel tratto interessato dal cantiere Tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est dove è chiusa la carreggiata in direzione Teramo risultato Urbano della A24 sono invece per traffico intenso i rallentamenti da tangenziale a Tor Cervara in direzione del raccordo in chiusura il trasporto pubblico capitolino a causa di un guasto al momento sulla linea C è ancora limitato e sostituito da bus tra Grotta celoni e Pantano nelle due direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

