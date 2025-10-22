Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 18 | 40
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con gli aggiornamenti sulle autostrade per il precedente incidente in A1 Firenze Roma Sono ora 5 km di coda tra Orvieto e Orte in direzione della capitale rimosso l'incidente sulla A12 Roma Tarquinia Ma restano code di smaltimento dallo svincolo della Roma Fiumicino e Fregene in direzione Tarquinia sono invece per traffico intenso le code sulla diramazione Roma Sud tra il raccordo anulare 1 km di coda ma per lavori anche sulla A24 roma-teramo nel tratto interessato dal cantiere Tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est dove è chiusa la carreggiata in direzione Teramo sul tratto Urbano della A24 sono invece per traffico intenso i rallentamenti dalla tangenziale a Tor Cervara in direzione delle raccordo è proprio sulle cellulare Ci sono code a tratti in carreggiata esterna per Roma Fiumicino e Tuscolana ed interna si rallenta nel quadrante Nord tra casa e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina usciamo dall'anello cittadino per segnalare un incidente su via Flaminia a causa del sinistro Ci sono rallentamenti altezza Rignano Flaminio nei due sensi di marcia sono invece per traffico intenso le cose su via Tiburtina 3 Setteville Tivoli Terme nelle due direzioni e per un veicolo in panne segnaliamo incolonnamenti nei due sensi su via Nomentana tra il raccordo è lo svincolo per la Nomentana bis in chiusura il trasporto pubblico capitolino a causa di un guasto al momento il servizio sulla linea C è ancora limitato e sostituito da bus tra Grotta celoni e Pantano nelle due direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio
