Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le autostrade circolazione ripristinata in A1 firenze-roma tra Orvieto e Orte ma permangono 2 km di coda e di smaltimento in direzione della capitale ancora code anche sulla A12 per il precedente sinistro nel quale è coinvolto un mezzo pesante in corsia di sorpasso si sta Dunque in fila tra lo svincolo della Roma Fiumicino e Fregene in direzione Tarquinia mentre sono le code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare 1 km di coda ma per lavori anche sulla A24 roma-teramo nel tratto interessato dal cantiere da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est dove è chiusa la carreggiata in direzione Teramo sul tratto Urbano della A24 sono invece per la frequente i rallentamenti dalla tangenziale a Tor Cervara direzione delle raccordo è proprio sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana Erin interna si rallenta nel quadrante Nord tra casse sala e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina usciamo dall'anello cittadino per segnalare traffico intenso su via Tiburtina tra Setteville Tivoli Terme nelle due direzioni tra le menti anche su via Pontina tra via dei rutuli Aprilia in direzione Latina in chiusura il trasporto pubblico capitolino a causa di un guasto al momento il servizio sulla linea C è ancora irritato e sostituito da bus da Grotta celoni e Pantano nelle due direzioni

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 18:10