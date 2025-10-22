Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le autostrade ancora disagi alla viabilità per i due precedenti incidenti sulla A12 Roma Tarquinia causa del sinistro nel quale è coinvolto un mezzo pesante in corsia di sorpasso ci sono dallo svincolo della Roma Fiumicino e Fregene in direzione Tarquinia mentre sulla A1 Firenze Roma il traffico è momentaneamente bloccato tra Attigliano e Orte in direzione della capito male sempre in Autosole ma nel tratto Roma Napoli sono invece per lavori i 2 km di coda tra Valmontone Anagni in direzione Napoli mentre sono per traffico intenso le code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare come anche i rallentamenti sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale a Tor Cervara in direzione del raccordo è proprio sul Raccordo Anulare Ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana è interna si rallenta nel quadrante Nord tra Cassia e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina restiamo nella capitale fino alle ore 18 per l'evento cybertech Europe 2025 alla nuvola è chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana transito deviato anche in direzione centro da Piazzale venticinque marzo 1957 e viale dell'Umanesimo in chiusura il trasporto pubblico capitolino a causa di un guasto al momento il servizio sulla linea C è ancora limitato e sostituito da bus tra Grotta celoni e Pantano nelle due direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

