Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le strade dove segnaliamo due incidenti il primo sulla A12 Roma Tarquinia a causa del sinistro nel quale è coinvolto un mezzo pesante in corsia di sorpasso Ci sono code tra lo svincolo della Roma Fiumicino Fregene in direzione Tarquinia l'altro è sulla A1 Firenze Roma con code tra Attigliano e Orte in direzione della capitale è sempre in Autosole ma nel tratto Roma Napoli sono invece per lavori le code tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli 1 km di coda per lavori anche sulla A24 roma-teramo nel tratto interessato dal cantiere per la chiusura della carreggiata da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est in direzione Teramo sul tratto Urbano della A24 sono invece per traffico intenso i rallentamenti dalla tangenziale a Tor Cervara in direzione del raccordo proprio sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana è interna si rallenta nel quadrante Nord tra Cassia e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo su via Pontina per segnalare un incidente che causa rallentamenti tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione del raccordo anulare è sempre nel quadrante sud della capitale ricordiamo che per l'evento sai per te che Europe 2025 alla nuvola è chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso del viadotto della Magliana transito deviato anche in direzione centro da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo in chiusura il trasporto pubblico capitolino a causa di un guasto al momento il servizio sulla linea C è limitato e sostituito da bus tra Grotta celoni e Pantano nelle due direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 16:25