Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si rallenta nel quadrante Nord tra Cassia e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per segnalare code da Portonaccio la tangenziale in direzione di quest'ultima ed è l'opposto senso di marcia traffico rallentato da Togliatti a Tor Cervara verso Roma Teramo è proprio sulla Roma Teramo ricordiamo la chiusura della carreggiata da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est per lavori di messa in sicurezza con 1 km di coda nel tratto interessato dal cantiere in chiusura il trasporto pubblico capitolino a causa di un guasto al momento il servizio sulla linea C è sospesa e sostituito da bus sull'intera tratta nelle due direzioni da Marco e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
