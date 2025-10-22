Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non ci sono criticità sulla ridonare uniche eccezioni sul Raccordo Anulare un'auto in panne causa Code in esterna tra uscita Pontina Ardeatina interna file qui per traffico nella casa venta nella Salaria le altre notizie e gli eventi nella capitale del centro congressi la nuvola ospita oggi il cybertech Europe 2025 secondo e ultimo giorno Pertanto è chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino traffico in arrivo dal centro viene deviato verso la viadotto della Magliana transito deviato anche in direzione centro da Piazzale venticinque marzo 1957 e viale dell'Umanesimo contestualmente oltre 20 linee di deviano su percorsi alternativi e chiusura trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Cassino Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione programmata dalle ore 22 di venerdì 24 e fino a domenica 26 ottobre variazioni cancellazioni corse con bus per i treni regionali coinvolti da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 12:25