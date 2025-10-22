Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare si lamenta per traffico in uscita Nomentana Tiburtina in esterna dalla Laurentina la Tuscolana sulla tratto Urbano della Roma Teramo cose da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro nel complesso la circolazione è indicata al momento scorrevole sulla rete viaria regionale in chiusura e gli eventi nella capitale ricordiamo che il centro congressi la nuvola ospita oggi la cybertech Europe 2025 secondo e ultimo giorno Pertanto è chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso viadotto della Magliana transito deviato anche in direzione centro da Piazzale venticinque marzo 1957 viale dell'Umanesimo contestualmente oltre 20 linee di bus deviano su percorsi alternativi da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

