Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord ho risolto l'incidente tra lo svincolo di Settebagni e raccordo anulare In quest'ultima direzione circolazione regolare ci spostiamo sul Raccordo Anulare risolto l'incidente avvenuto sulla carreggiata interna alle code lasciano il posto e rallentamenti riuscite Tuscolana Ostiense insieme rallentamenti qui per traffico intenso tra Appia e Tuscolana è all'altezza della Prenestina migliorata Poi la circolazione sul tratto Urbano della Roma Teramo code localizzate al momento fortunato il bivio per la tangenziale est verso il centro terminate le file anche sulla Roma Fiumicino direzione euro ricordiamo che il centro congressi la nuvola ospita oggi il cybertech Europe 2025 secondo e ultimo giorno per tanto è chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso viadotto della Magliana 3 inviato anche in direzione centro da Piazzale venticinque marzo 1957 viale dell'Umanesimo contestualmente oltre 20 linee bus di Viano su percorsi alternativi da Gina Pandolfo e astrali in mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
