Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Nord Un incidente alla casa delle code tra lo svincolo di Settebagni e raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare permangono disagi per l'incidente avvenuto in precedenza in interna code tra le uscite Tuscolana Ostiense sempre in internet qui per traffico dalla Cassia Veientana da Salaria poi si procede a rilento dalla Nomentana Tiburtina e si procede a rilento anche in esterna tra Roma Fiumicino e Ostiense a seguire rallentamenti dalla Pontina Laurentina e della diramazione Roma Sud a Tiburtina diminuite le code sulla tratto Urbano della Roma Teramo ora localizzate da Fiorentini al bivio per la tangenziale est verso il centro sempre sulla tratto Urbano manda in posta ti rallenta da Tor Cervara a raccordo anulare disagi sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere alla Cristoforo Colombo qui per le modifiche alla viabilità che riguardano il quartiere EUR e ricordiamo centro congressi la nuvola ospita oggi la Cyber Security 2020 5 Secondo è ultimo giorno Pertanto è chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America Elena per la Roma Fiumicino e traffico in arrivo dal centro viene deviato verso viadotto della Magliana transito deviato anche in direzione centro da Piazzale venticinque marzo 1957 e viale dell'Umanesimo con testo che oltre 20 linee bus di Viano su percorsi alternativi da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 09:40