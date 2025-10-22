Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla Cassia Veientana all'altezza del Bivio per Formello la circolazione regolare in direzione Roma sulla Flaminia coordinamento invece dall'albero via dei Due Ponti per traffico verso il centro è sul Raccordo Anulare un incidente la causa delle codine interna tra le uscite a scienze proseguiamo lungo la carreggiata interna del raccordo code ma per traffico all'altezza della Aurelia poi dalla Cassia Veientana la 24 e file dalla diramazione Roma Sud all'appia interna codetta Casal del Marmo e poi code dalla Roma Fiumicino Ostiense dalla Casilina la Tiburtina esiste ancora sempre per traffico del raccordo anulare al bivio per la tangenziale est sul tratto Urbano della Roma Teramo verso il centro in uscita rallentamenti da Tor Cervara al raccordo sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere alla Cristoforo Colombo qui per le modifiche alla viabilità nel quartiere Eur ricordiamo al centro congressi la nuvola oggi secondo buongiorno delle cybertech Europe 2025 chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il via della Magliana il transito deviato anche in direzione centro da Piazzale venticinque marzo 1957 viale dell'Umanesimo da Gina Pandolfo the Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 09:10