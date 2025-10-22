Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale Come di consueto in queste prime ore del mattino anche per gli spostamenti verso le 6 di lavorative partiamo da Roma sul Raccordo Anulare il file interna tale uscita Casilina Appia in esterna Si procede a rilento dalla Cassia Pescaccio poi dalla Casilina la fila sulla tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro anche sulla roma-fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur sulla statale Pontina si rallenta da Pomezia Nord a raccordo anulare quest'ultima direzione diamo uno sguardo alle consolari file sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle code sulla Nomentana da Tor Lupara a San Basilio nei due casi verso il centro sulla Flaminia afidi all'altezza di Malborghetto di raccordo anulare e poi da Labaro a via dei Due Ponti verso il centro sulla statale Cassia invece un incidente la causa delle code all'altezza del Bivio per Formello direzione raccordo anulare infine ricordiamo la chiusura del tratto autostradale sulla da Ponte di Nona a fine complanare verso Teramo proseguono i lavori di messa in sicurezza la Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio

