Viabilità in Garfagnana Dalla Regione risorse per la strada di Palagnana

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Particolare soddisfazione è stata espressa in queste ore dal sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, nel comunicare il nuovo contributo ottenuto dalla Regione Toscana e finalizzato alla messa in sicurezza della strada che collega Campolemisi, frazione del comune garfagnino, con Palagnana, frazione del comune di Stazzema, interessata lo scorso aprile da una frana di grosse dimensioni che aveva anche momentaneamente messo in seria difficoltà le famiglie residenti. "Ringrazio la Regione Toscana per questo ulteriore intervento che consente di mettere definitivamente in sicurezza un collegamento viario fondamentale per le nostre comunità – spiega Michele Giannini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

viabilit224 in garfagnana dalla regione risorse per la strada di palagnana

© Lanazione.it - Viabilità in Garfagnana. Dalla Regione risorse per la strada di Palagnana

Argomenti simili trattati di recente

viabilit224 garfagnana regione risorse"Garfagnana diffusa". Dalla Regione 3 milioni - Quasi tre milioni di euro di contributi che la Regione Toscana ha messo a disposizione per migliorare la qualità ... Segnala msn.com

Regione vara risorse a sostegno delle famiglie umbre - La Giunta regionale, su proposta della presidente, Stefania Proietti, ha infatti definito il riparto delle risorse del Fondo ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Garfagnana Regione Risorse