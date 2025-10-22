Particolare soddisfazione è stata espressa in queste ore dal sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, nel comunicare il nuovo contributo ottenuto dalla Regione Toscana e finalizzato alla messa in sicurezza della strada che collega Campolemisi, frazione del comune garfagnino, con Palagnana, frazione del comune di Stazzema, interessata lo scorso aprile da una frana di grosse dimensioni che aveva anche momentaneamente messo in seria difficoltà le famiglie residenti. "Ringrazio la Regione Toscana per questo ulteriore intervento che consente di mettere definitivamente in sicurezza un collegamento viario fondamentale per le nostre comunità – spiega Michele Giannini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viabilità in Garfagnana. Dalla Regione risorse per la strada di Palagnana