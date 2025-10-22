Viabilità in Garfagnana Dalla Regione risorse per la strada di Palagnana
Particolare soddisfazione è stata espressa in queste ore dal sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, nel comunicare il nuovo contributo ottenuto dalla Regione Toscana e finalizzato alla messa in sicurezza della strada che collega Campolemisi, frazione del comune garfagnino, con Palagnana, frazione del comune di Stazzema, interessata lo scorso aprile da una frana di grosse dimensioni che aveva anche momentaneamente messo in seria difficoltà le famiglie residenti. "Ringrazio la Regione Toscana per questo ulteriore intervento che consente di mettere definitivamente in sicurezza un collegamento viario fondamentale per le nostre comunità – spiega Michele Giannini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Viabilità Garfagnana: chiude per due ore all'alba di sabato 27 settembre la SR 445 in località Molinetto - X Vai su X
? Ore 15.15: Viabilità ripristinata. Ore 11.22. A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa, in direzione nord, la #SS1 "Via Aurelia" dal km 188 al km 198 all'altezza di Grosseto. L'incidente è avvenuto al km 191 e vede coinvolti un furgone - facebook.com Vai su Facebook
"Garfagnana diffusa". Dalla Regione 3 milioni - Quasi tre milioni di euro di contributi che la Regione Toscana ha messo a disposizione per migliorare la qualità ... Segnala msn.com
Regione vara risorse a sostegno delle famiglie umbre - La Giunta regionale, su proposta della presidente, Stefania Proietti, ha infatti definito il riparto delle risorse del Fondo ... Lo riporta ansa.it