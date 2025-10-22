Via Moro vogliamo i documenti La proprietà è privata o pubblica?

"Ci diano i documenti richiesti, per rispetto dei cittadini e del ruolo che ricopriamo". Così Emanuele Plebiscito e Agnese De Michele (consiglieri di minoranza Comune di Vigarano Mainarda). E spiegano a cosa si riferiscono: "Sono trascorse tre settimane dal Consiglio comunale del 29 settembre, quando il Sindaco ha dichiarato di essere in possesso di alcuni atti notarili che proverebbero la proprietà privata di un tratto della via Aldo Moro, senza tuttavia produrli materialmente, cosa che invece avevamo esplicitamente richiesto con la nostra interrogazione consigliare. Per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal sindaco in Consiglio comunale – e quindi assolvere ai nostri obblighi di vigilanza sulla corretta gestione amministrativa dell’ente locale – siamo stati costretti a presentare una formale richiesta di accesso agli atti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

