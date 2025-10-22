Via Marconi si trasforma in un villaggio francese e chiude alle auto per tre giorni
Un angolo di Francia approda nel cuore della città. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, via Marconi si trasforma in un piccolo villaggio d'oltralpe con il Mercatino regionale francese, organizzato da Paq Organization.L’evento rappresenta un’occasione golosa per scoprire i sapori autentici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lettura e laboratorio spaventoso! Sabato 25 ottobre alle 17, la nostra tana si trasforma in una casa dalle cento porte… siete pronti ad aprirle tutte? La Volpe Volante presenta un pomeriggio da brivido con Sara Marconi, autrice del libro “La casa d - facebook.com Vai su Facebook
Villaggio della Coldiretti protagonista a via Marconi - l cuore del centro storico, in via Guglielmo Marconi, si prepara ad accogliere il Villaggio Coldiretti Viterbo, in programma da venerdì 19, quando è previsto il taglio del nastro alle ore 17, in ... Segnala ilmessaggero.it