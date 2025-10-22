Via Marconi si trasforma in un villaggio francese e chiude alle auto per tre giorni

Un angolo di Francia approda nel cuore della città. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, via Marconi si trasforma in un piccolo villaggio d'oltralpe con il Mercatino regionale francese, organizzato da Paq Organization.L’evento rappresenta un’occasione golosa per scoprire i sapori autentici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

