Via Maqueda finisce sul New York Times | Ben 31 ristoranti in una sola strada simbolo del nuovo turismo
Da normale strada di passaggio a zona turistica più frequentata della città. Ecco a voi via Maqueda, presentata al mondo dal New York Times. Nella versione on line del quotidiano statunitense, infatti, si racconta l'evoluzione del centro storico di Palermo come simbolo di un fenomeno che sta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Era il 19 ottobre 1944 quando #Palermo, affamata e stremata dalla guerra, scese in piazza per chiedere pane e lavoro. Migliaia di cittadini, tra cui donne, operai e studenti, manifestarono davanti alla Prefettura in via Maqueda. Le forze dell’ordine aprirono il - facebook.com Vai su Facebook