Via libera al piano per nove nuovi asili nido investimento da oltre 5 milioni per l’infanzia

La Giunta comunale ha approvato i Documenti di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione di nove nuovi asili nido comunali nell’ambito del bando PNRR Missione 4, “Piano per Asili Nido e Scuole dell’Infanzia - Next Generation EU”.Un passaggio decisivo che consentirà alla città di colmare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

