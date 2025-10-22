Vi dico perché non lo perdonano Caso Sinner Enrico Mentana entra a bomba | reazioni immediate
Da giorni il nome di Jannik Sinner è al centro di un acceso dibattito. La decisione del tennista altoatesino di non partecipare alle finali di Coppa Davis in programma a novembre a Bologna ha sollevato un’ondata di polemiche che, col passare delle ore, ha travolto anche l’opinione pubblica. Una scelta personale, motivata da esigenze di preparazione e programmazione sportiva, che però molti hanno letto come un segnale di distacco dalla Nazionale e, di conseguenza, dal pubblico italiano. La Coppa Davis, del resto, non è un torneo come gli altri: rappresenta un simbolo di appartenenza, una sfida tra bandiere e non tra sponsor. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
