Vetrine spaccate furti e degrado | a Monza commercianti sotto scacco

Una spaccata dietro l'altra nel giro delle ultime due settimane. Furti. Auto vandalizzate. E strade dove le persone non si sentono al sicuro perché frequentate di sera da persone poco raccomandabili. È un clima da vero far west quello che denunciano gli esercenti del quartiere San Carlo a Monza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

