Vetiver e ambra sono le note protagoniste delle fragranze maschili E non solo Le novità per lasciare la scia
I profumi uomo, al pari di quelli femminili, sono ormai una questione di status, identità e appartenenza. Non importa che si tratti di profumi uomo commerciali o profumi uomo di nicchia, le nuove fragranze maschili autunno inverno 2025 aiutano a distinguersi e ad autocaratterizzarsi. Non è un caso che se ne vendano sempre di più. Come conferma il Beauty Report 2025 di Cosmetica Italia, nel 2024 le vendite di nuovi profumi uomo sono aumentate del +10,3% per un totale di 572 milioni di euro. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › Profumi arabi da donna: inconfondibili, e ultra persistenti › Profumi al vetiver: la nota verde più elegante della profumeria › I profumi d’autunno 2025: le novità olfattive della nuova stagione Profumi uomo autunno inverno 2025: il ritorno del vetiver. 🔗 Leggi su Iodonna.it
