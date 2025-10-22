Vespa contro Sinner | Perché un italiano dovrebbe tifare un tedesco che dice no alla Nazionale?

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Rai, sul suo profilo X, prende posizione rispetto alla scelta di Jannik di non giocare in Coppa Davis. Poi elogia. Alvarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vespa contro sinner perch233 un italiano dovrebbe tifare un tedesco che dice no alla nazionale

© Gazzetta.it - Vespa contro Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare un tedesco che dice no alla Nazionale?"

News recenti che potrebbero piacerti

vespa contro sinner perch233Bruno Vespa: attacca Sinner per la Coppa Davis e fa un'imbarazzante gaffe su Alcaraz - Dopo la rinuncia del campione azzurro alle Final Eight, il conduttore di Porta a Porta critica Sinner per la sua "scarsa italianità". Da msn.com

vespa contro sinner perch233Bruno Vespa contro Sinner: “Perché dovremmo tifare per lui? Parla tedesco, vive a Monte Carlo” - Bruno Vespa si scaglia contro Jannik Sinner dopo il "no" del numero due del tennis mondiale a partecipare alla Coppa Davis con l'Italia ... Scrive fanpage.it

vespa contro sinner perch233Bruno Vespa attacca Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco e vive a Montecarlo" - Il giornalista e conduttore di Porta a Porta contro il tennista che ha scelto di non partecipare alla prossima edizione della Coppa Davis: "Onore ad Alcaraz che gioca con la sua Spagna" ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Vespa Contro Sinner Perch233