Vespa contro Sinner | Perché un italiano dovrebbe tifare un tedesco che dice no alla Nazionale?

Il giornalista Rai, sul suo profilo X, prende posizione rispetto alla scelta di Jannik di non giocare in Coppa Davis. Poi elogia. Alvarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vespa contro Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare un tedesco che dice no alla Nazionale?"

Bruno Vespa contro Sinner: “Perché dovremmo tifare per lui? Parla tedesco, vive a Monte Carlo” - Bruno Vespa si scaglia contro Jannik Sinner dopo il "no" del numero due del tennis mondiale a partecipare alla Coppa Davis con l'Italia ... Scrive fanpage.it

Bruno Vespa attacca Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco e vive a Montecarlo" - Il giornalista e conduttore di Porta a Porta contro il tennista che ha scelto di non partecipare alla prossima edizione della Coppa Davis: "Onore ad Alcaraz che gioca con la sua Spagna" ... Da today.it