Vespa attacca Sinner | Perché un italiano dovrebbe tifarlo?
Bruno Vespa attacca Sinner, scatenando un acceso dibattito tra tifosi e commentatori sportivi. Il giornalista, attraverso un post sul suo profilo X, ha criticato la decisione del tennista altoatesino di non partecipare alla prossima Coppa Davis: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco, risiede a Montecarlo e si rifiuta di giocare per la nazionale”. La polemica è esplosa immediatamente, alimentata anche da una gaffe linguistica: Vespa ha scritto Onore ad Alvarez riferendosi al giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz, scatenando ironia e commenti sarcastici tra gli utenti dei social. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
