Bruno Vespa attacca Jannik Sinner. “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alcaraz che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna”, ha scritto su X il giornalista e conduttore di ‘Porta a Porta’ polemizzando sul fatto che il tennista n°2 del mondo ha scelto di non partecipare alle Finals di Coppa Davis 2025. Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto,e’ la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vespa attacca Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui?”