Verso Napoli-Inter l’ex Politano | Sfida fondamentale ma non per la classifica

Ilprimatonazionale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria in trasferta ottenuta a Bruxelles contro l’ Union Saint-Gilloise (0-4), l’ Inter di Cristian Chivu torna a concentrarsi sul campionato. Anche perché alle porte c’è una sfida davvero niente male. Sabato 25 ottobre al Diego Armando Maradona andrà in scena alle 18 il big match contro il Napoli di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

