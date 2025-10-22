Verso il Consiglio Ue | dalle piazze pro Gaza ai centri in Albania con Meloni l’Aula diventa un ring

Nessuna sorpresa arriva dalle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in occasione del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Pieno sostegno all’Ucraina, fatta eccezione per l’invio di soldati a Kiev, inno al riarmo, riconoscimento dello Stato di Palestina solo senza Hamas, invettive contro le piazze per Gaza e solita tirata d’orecchie all’Europa. Mentre le opposizioni ancora una volta procedono in ordine sparso e non sono in grado di mettersi d’accordo su una risoluzione unitaria. Inno al riarmo. Mentre difende la bontà del ricorso ai prestiti del fondo Ue Safe per il riarmo – parliamo di quasi 15 miliardi di euro – la premier auspica l’apertura di un dibattito “per rendere permanente la flessibilità sul patto di stabilità e crescita” per gli investimenti in difesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Verso il Consiglio Ue: dalle piazze pro Gaza ai centri in Albania, con Meloni l’Aula diventa un ring

