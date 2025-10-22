Verso il Centenario della Corsa più Bella del Mondo Presentata la 1000 Miglia 2026

Brescia si prepara a rinnovare il proprio legame con una delle manifestazioni automobilistiche più iconiche del mondo. È stata infatti presentata la 1000 Miglia 2026, la 44ª edizione della rievocazione storica della corsa nata nel 1927, che si avvicina al traguardo del centenario in programma nel 2027. L’edizione del prossimo anno conferma il tracciato “a otto”, ispirato a quello delle prime dodici competizioni di velocità, e le cinque giornate di gara, dal 9 al 13 giugno, con partenza e arrivo a Brescia. Il percorso 2026 toccherà alcune delle località più rappresentative dell’Italia, con tappe a Padova, Montecatini Terme, Roma e Rimini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

