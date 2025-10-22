Verona accende lo spirito olimpico | weekend gratuiti tra sport natura e benessere verso i giochi di Milano Cortina 2026

Verona si appresta a vivere un ruolo da protagonista nei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. L’Arena di Verona, infatti, sarà il prestigioso teatro di due momenti storici: la cerimonia di chiusura delle olimpiadi invernali il 22 febbraio 2026 e la cerimonia di. 🔗 Leggi su Veronasera.it