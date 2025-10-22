Verifiche su presunte fibre di amianto al nido ora è ufficiale | Mai stati rischi per i bimbi
“Nessun rischio per i bambini”. Nella giornata di sabato scorso si è tenuto un nuovo incontro tra l’amministrazione di Terre del Reno e i genitori dei bambini del nido d’infanzia di Sant’Agostino (con la presenza dei dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale), nel quale è stata presentata la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ATTENZIONE ? DIAMONE DIFFUSIONE Sono arrivate diverse segnalazioni di soggetti che si propongono per vendere asfalto a ottimi prezzi. Dalle verifiche in corso segnaliamo che trattasi di una presunta truffa già attenzionata dalle forze dell’ordine. - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in azienda di trasporti a Parma, verifiche su amianto - 40 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un'attività industriale in Strada Nuova Naviglio 10 a Parma. Riporta notizie.tiscali.it
Parma, incendio azienda Plasto Block: verifiche su amianto - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it
Fibre d'amianto nell'aria nel palazzo della Regione Liguria: la conferma delle analisi di Arpal e di una ditta esterna - È stata confermata la presenza di fibre d'amianto nell'aria nella sede della Regione Liguria a Genova in via D'Annunzio 111: lo attesta l'esito di due campagne di monitoraggio effettuate dal ... Come scrive ilsecoloxix.it