Verifiche su presunte fibre di amianto al nido ora è ufficiale | Mai stati rischi per i bimbi

“Nessun rischio per i bambini”. Nella giornata di sabato scorso si è tenuto un nuovo incontro tra l’amministrazione di Terre del Reno e i genitori dei bambini del nido d’infanzia di Sant’Agostino (con la presenza dei dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale), nel quale è stata presentata la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it