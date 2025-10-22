Verdena Roberta Sammarelli lascia la band

I Verdena restano in due. Dopo quasi 30 anni sul palco nella band di culto del rock italiano, Roberta Sammarelli ha annunciato di voler fare un passo indietro. La bassista, volto storico del gruppo nato a metà degli Anni 90 a Bergamo assieme ai fratelli Alberto e Luca Ferrari, lo ha comunicato sui social con un post sul suo profilo ufficiale, seguito anche da un comunicato del complesso. La loro storia, partita dall’ex pollaio della Valseriana in cui hanno prodotto gioielli della musica indipendente come Valvonauta, Luna o Muori delay, li ha portati sui palchi di tutto il Paese, senza mai far perdere loro la natura schiva ma densa di creatività. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Verdena, Roberta Sammarelli lascia la band

