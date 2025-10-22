Verdena la bassista Roberta Sammarelli dice addio | Ognuno va per la sua strada la band sta lavorando a un album

Roberta Sammarelli, bassista dei Verdena dice addio alla band in cui restano i due fondatori, i fratelli Luca e Alberto Ferrari. La band lo annuncia con un post, spiegando che la notizia gli era nota da due anni. Anche la bassista ha voluto scrivere un post: "Sento il bisogno di andare avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 6 ottobre del 1978 nasceva a Bergamo Alberto Ferrari, cantante, chitarrista e fondatore dei Verdena nel 1995 insieme al fratello e batterista Luca Ferrari... Già prima dei Verdena, i fratelli Ferrari suonavano insieme ma poi formarono i Verdena nel 1995 e a lo Vai su Facebook

