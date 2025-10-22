venturelli una serata per svoltare la carriera

E’ ormai vicino l’appuntamento con il pugilato professionistico, organizzato da Massimiliano Duran per sabato prossimo alle 20.30, sul ring del Palapalestre. La serata sarà incentrata sulla semifinale al titolo italiano dei massimi leggeri, detenuto dal calabrese Roberto Lizzi; protagonisti il lojanese-ferrarese Emanuele Venturelli e il laziale Paolo Iannucci, i quali non solo si giocheranno il diritto di sfidare il campione in carica, ma quasi certamente anche il proseguimento della carriera tra le sedici corde. In una parola, entrambi devono vincere perché la carta d’identità e il dipanarsi delle loro carriere suggeriscono che, chi scenderà dal ring battuto, molto difficilmente potrà avere ulteriori opportunità di riscossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

