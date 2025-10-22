Bologna, 22 ottobre 2025 - L' Emilia Romagna si prepara ad affrontare un'altra giornata all'insegna del maltempo. Dopo l' allerta gialla che ha interessato la regione nelle scorse ore, la Protezione Civile ha innalzato il livello di criticità in diverse province. Per la giornata di giovedì 23 ottobre è stata infatti dichiarata un' allerta arancione per il vento in quattro province, affiancata da una gialla per piene, frane e temporali che interessa gran parte del territorio regionale. Vento forte, piene e temporali: le criticità del 23 ottobre. Le previsioni meteo di giovedì 23 ottobre. Le previsioni meteo giorno per giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vento di burrasca, allerta arancione in Emilia-Romagna: ecco dove