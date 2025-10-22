Vent’anni Convenzione Faro del Consiglio d’Europa | incontro nella scalinata di via Giudecca
Ci sono luoghi che parlano, che raccontano chi siamo stati e chi vogliamo essere. Uno di questi è la Scalinata monumentale di via Giudecca, cuore pulsante di Reggio Calabria e di una comunità patrimoniale che, domenica 26 ottobre alle ore 9, si ritroverà al tapis roulant per celebrare insieme i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
Da vent’anni vive in una villa da 30 stanze senza pagare l’affitto, ma la storia del principe Andrea è tutt’altro che semplice. Un contratto blindato firmato nel 2003 lo esonera dai pagamenti fino al 2078, ma ora che Re Carlo ha tagliato ogni sostegno economico, - facebook.com Vai su Facebook
"Tra vent'anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite". (Mark Twain) - X Vai su X