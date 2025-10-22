Vent’anni Convenzione Faro del Consiglio d’Europa | incontro nella scalinata di via Giudecca

Reggiotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono luoghi che parlano, che raccontano chi siamo stati e chi vogliamo essere. Uno di questi è la Scalinata monumentale di via Giudecca, cuore pulsante di Reggio Calabria e di una comunità patrimoniale che, domenica 26 ottobre alle ore 9, si ritroverà al tapis roulant per celebrare insieme i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Vent8217anni Convenzione Faro Consiglio