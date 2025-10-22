Venezia a Roma due gondole solcano le acque del Tevere per unire simbolicamente le due città

Venezia a Roma, due gondole in-navigazione sul Tevere. Immagini (video) e suggestioni uniche, che legano indissolubilmente Roma e Venezia nell’anno del Giubileo: due iconiche gondole, infatti, hanno lasciato la laguna per solcare le acque del biondo Tevere. Questo è il risultato della collaborazione tra Confcooperative Lavoro e Servizi, il Consorzio Gondolieri di Venezia, che associa oltre 440 gondolieri e il Circolo Ufficiali della Marina Militare “Caio Duilio”, che hanno dato vita a questa iniziativa unica e storica, a memoria di molti. L’evento, ha spiegato Massimo Stronati, presidente Confcooperative Lavoro e Servizi “È un ponte d’acqua tra due città simbolo: in occasione del Giubileo, ha unito simbolicamente due delle città più amate al mondo attraverso le loro acque, portando nel cuore di Roma la tradizione millenaria della Serenissima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

