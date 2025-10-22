Venezia a Roma due gondole solcano le acque del Tevere per unire simbolicamente le due città
Venezia a Roma, due gondole in-navigazione sul Tevere. Immagini (video) e suggestioni uniche, che legano indissolubilmente Roma e Venezia nell’anno del Giubileo: due iconiche gondole, infatti, hanno lasciato la laguna per solcare le acque del biondo Tevere. Questo è il risultato della collaborazione tra Confcooperative Lavoro e Servizi, il Consorzio Gondolieri di Venezia, che associa oltre 440 gondolieri e il Circolo Ufficiali della Marina Militare “Caio Duilio”, che hanno dato vita a questa iniziativa unica e storica, a memoria di molti. L’evento, ha spiegato Massimo Stronati, presidente Confcooperative Lavoro e Servizi “È un ponte d’acqua tra due città simbolo: in occasione del Giubileo, ha unito simbolicamente due delle città più amate al mondo attraverso le loro acque, portando nel cuore di Roma la tradizione millenaria della Serenissima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
#Architettura - C'è ancora tempo fino al 23 novembre 2025 per visitare, presso la sede espositiva dello IUAV di Venezia a Ca’ Tron, le mostre "Italian Architecture Worldwide" e "Roma è una cometa", entrambe promosse dalla DGCC del Ministero della Cultura. - facebook.com Vai su Facebook
Da Venezia a Roma, la rassegna nei cinema del Lazio https://ift.tt/9esKHCS - X Vai su X
Gondole sul Tevere, l'anima di Venezia approda a Roma: «Due città legate dall'acqua e dal turismo» VIDEO - Dalla Laguna al Tevere, da Venezia a Roma, il Consorzio Gondolieri di Venezia, aderente a Confcooperative, ha portato due gondole nel fiume capitolino al fine di dare il giusto rilievo a questo ... Si legge su msn.com
IL VIDEO. Venezia a Roma, due Gondole in navigazione sul Tevere - Dalla Laguna al Tevere, da Venezia a Roma, il Consorzio Gondolieri di Venezia, aderente a Confcooperative, ha portato due Gondole nel fiume capitolino al fine di dare il giu ... Secondo msn.com
Gondole veneziane sul Tevere a Roma, l'iniziativa in occasione del Giubileo - Sorpresa a Roma, dove in occasione del Giubileo sono state calate due gondole nel Tevere. msn.com scrive