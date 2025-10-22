Veneto spettacoli di mistero al via la 17esima edizione Leggende e misteri della mia terra
L'attesa finalmente è finita: dal prossimo weekend la magia e il brivido della tradizione popolare tornano a illuminare la provincia di Padova grazie a "Veneto: Spettacoli di Mistero".La celebre rassegna, giunta alla 17^ edizione, prenderà ufficialmente il via sabato 25 ottobre e promette di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna a Monselice l’evento più colorato dell’anno! Sabato 25 e Domenica 26 ottobre, il centro storico si riempie di profumi, sapori e magia con la 23ª edizione di “Colori e Sapori d’Autunno” e “Veneto Terra di Misteri”. Mercatini, spettacoli, arte, musica e t Vai su Facebook
Dal 24 ottobre 'Spettacoli di mistero',80 appuntamenti in Veneto - Torna per la 17/a edizione "Veneto: spettacoli di Mistero", il festival promosso da Regione del Veneto e realizzato dalle Pro Loco regionali (UNPLI Veneto), dedicato alle antiche leggende popolari ... Si legge su ansa.it
Al via a Vicenza ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico - Si apre il 25 settembre a Vicenza il 78° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico per la direzione artistica di Ermanna Montanari e Marco Martinelli. Lo riporta ansa.it
Via al Grande Fratello 10Col “mistero” del transessuale - Tante sorprese, primi verdetti e un mistero: confermata la presenza nel cast di una donna che ha deciso di diventare uomo, ma non il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Si legge su ilsecoloxix.it