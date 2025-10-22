Veneto spettacoli di mistero al via la 17esima edizione Leggende e misteri della mia terra

22 ott 2025

L'attesa finalmente è finita: dal prossimo weekend la magia e il brivido della tradizione popolare tornano a illuminare la provincia di Padova grazie a "Veneto: Spettacoli di Mistero".La celebre rassegna, giunta alla 17^ edizione, prenderà ufficialmente il via sabato 25 ottobre e promette di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

