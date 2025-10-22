Vendita lotto Ex Romagnoli Cavatton attacca e sfida Giordani | Sono pronto a una querela
Per l'amministrazione comunale è andato tutto come era nelle previsioni, per Matteo Cavatton, Capogruppo Fratelli d’Italia, la vendita di una parte dell’ex Caserma Romagnoli da parte dell'ente che la controlla è una conferma ai dubbi sollevati da lui e dal suo partito in questi mesi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Romagnoli, vendita vicina per l'ex caserma. Poi via a parco e studentato - "Quasi" venduta la caserma Romagnoli: all'interno dell'ex caserma, oltre a un grande parco, potrà essere realizzato uno studentato e del social housing. Secondo ilgazzettino.it
Romagnoli, l'ex caserma è in vendita. Il sindaco Giordani: «Siamo intenzionati a realizzare un grande parco» - Invimit mette in vendita la caserma Romagnoli, ma Giordani precisa: «Siamo intenzionati a portare avanti l'operazione che prevede la realizzazione di un grande parco». Lo riporta ilgazzettino.it