Vendita di SIM fittizie sul web blitz dei Carabinieri di Avellino

Anteprima24.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino a carico di un quarantacinquenne originario e residente in provincia di Napoli, ritenuto responsabile del reato di ricettazione perché, al fine di trarne ingiusto profitto, vendeva online carte SIM telefoniche di vari gestori di provenienza illecita in quanto intestate a soggetti inesistenti. Le operazioni, svolte in provincia di Napoli nel domicilio dell’indagato e consistite anche in perquisizioni informatiche sui dispositivi in suo uso, si sono concluse con il sequestro di trenta carte SIM nuove intestate a persone inesistenti, sulle quali saranno svolti ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

vendita di sim fittizie sul web blitz dei carabinieri di avellino

© Anteprima24.it - Vendita di SIM fittizie sul web, blitz dei Carabinieri di Avellino

News recenti che potrebbero piacerti

vendita sim fittizie webMilano, sim false e vendita illecita di alcolici: la Questura sospende la licenza a due negozi: - Le autorità di Pubblica Sicurezza hanno agito contro il "Famiglia Minimarket" per aver venduto alcol fuori dall'orario consentito e contro il "Mobile ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Vendita Sim Fittizie Web