vendita di sim fittizie sul web blitz dei carabinieri di avellino

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino a carico di un quarantacinquenne originario e residente in provincia di Napoli, ritenuto responsabile del reato di ricettazione perché, al fine di trarne ingiusto profitto, vendeva online carte SIM telefoniche di vari gestori di provenienza illecita in quanto intestate a soggetti inesistenti. Le operazioni, svolte in provincia di Napoli nel domicilio dell'indagato e consistite anche in perquisizioni informatiche sui dispositivi in suo uso, si sono concluse con il sequestro di trenta carte SIM nuove intestate a persone inesistenti, sulle quali saranno svolti ulteriori accertamenti.

