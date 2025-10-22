Vela da Mondello a Isola delle Femmine il palcoscenico per il Campionato italiano Classi olimpiche

Al via il Campionato italiano Classi olimpiche Edison Next 2025. L’evento, massima espressione della vela olimpica e paralimpica in Italia, si terrà a Palermo dal 28 ottobre al 2 novembre ed è organizzato dal Consorzio circoli velici riuniti di Palermo con il supporto della Federazione italiana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

Dal 10 al 12 ottobre, nelle acque del Golfo di Mondello, il Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con il Comune di Palermo, ospiterà il Trofeo Nazionale Dinghy 12p Classico - Trofeo Angelo Randazzo, appuntamento dedicato a una delle derive più iconic - facebook.com Vai su Facebook

Isola delle Femmine, party abusivo o video promozionale? La versione del deejay non convince la Procura - hanno poi accertato gli investigatori era un ex appartenente alla Guardia Costiera, Maurizio Giglio, in arte Mauriziotto, dj che va per la maggiore nel capoluogo. Scrive ilmessaggero.it

Meteo Surf Isola delle Femmine La Baia e Le Rocce - Previsioni marine - il Kamikaze Cefalù - Segnala ilmeteo.it

Palermo, pesca in riserva marina Isola Femmine Capo Gallo: multati sub - La capitaneria di porto di Mondello e la pattuglia “mare sicuro” del capoluogo siciliano hanno individuato due pescatori di frodo, che avevano già preso 500 ricci di mare. Lo riporta tg24.sky.it