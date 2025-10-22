Vela cast stellare a Palermo per i Campionati Italiani Classi Olimpiche tra stelle azzurre e internazionali

Sarà Palermo ad ospitare l’edizione 2025 dei Campionati Italiani Classi Olimpiche di vela, in programma da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre. La grande crescita del movimento azzurro ha reso il CICO un punto di riferimento anche per tanti atleti stranieri che scelgono di gareggiare in Italia per mettersi alla prova in una flotta Open sempre più competitiva. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 ottobre, ma si preannuncia già un campo partenti di livello stellare in tante specialità. Al momento sono attesi in Sicilia oltre 350 velisti provenienti da 16 paesi diversi (oltre all’Italia ovviamente) in dieci classi olimpiche ed in due discipline Para Sailing, per una regata che promette grande spettacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, cast stellare a Palermo per i Campionati Italiani Classi Olimpiche tra stelle azzurre e internazionali

Vela: Palermo-Montecarlo, Black Jack vince col nuovo record - Il maxi 100 piedi monegasco ha ottenuto il bis e il record della regata offshore: 38 ore, 53 minuti e 13 secondi. Scrive ansa.it

Vela: al via da Mondello domani la XX Palermo-Montecarlo - Montecarlo, regata velica d'altomare che prenderà il via domani alle 12 dal golfo di Mondello e si ... Secondo ansa.it