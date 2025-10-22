vedere per credere jennifer lawrence a roma ma anche naomi watss e monica barbaro

Jennifer Lawrence è arrivata a Roma in occasione del Festival del Cinema e, come sempre, ha attirato tutti gli sguardi sul red carpet. L’attrice, oggi 35enne, ha scelto un look boho chic che sembra essere una vera e propria dichiarazione d’intenti, all’insegna dell’eleganza rilassata ma ricercata. Jennifer Lawrence in Dior al Festival del Cinema di Roma. Per l’evento Jennifer Lawrence ha deciso di indossare un outfit firmato Dior, maison di cui è ambasciatrice da oltre un decennio. Il suo abito, in particolare, proviene dalla prima collezione disegnata dal nuovo direttore creativo Jonathan Anderson, presentata per la PrimaveraEstate 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

Jennifer Lawrence a Roma, ma anche Naomi Watss e Monica Barbaro