Vedere per credere Jennifer Lawrence a Roma ma anche Naomi Watss e Monica Barbaro
Jennifer Lawrence è arrivata a Roma in occasione del Festival del Cinema e, come sempre, ha attirato tutti gli sguardi sul red carpet. L’attrice, oggi 35enne, ha scelto un look boho chic che sembra essere una vera e propria dichiarazione d’intenti, all’insegna dell’eleganza rilassata ma ricercata. Jennifer Lawrence in Dior al Festival del Cinema di Roma. Per l’evento Jennifer Lawrence ha deciso di indossare un outfit firmato Dior, maison di cui è ambasciatrice da oltre un decennio. Il suo abito, in particolare, proviene dalla prima collezione disegnata dal nuovo direttore creativo Jonathan Anderson, presentata per la PrimaveraEstate 2026. 🔗 Leggi su Amica.it
Jennifer Lawrence e quel look insolito sfoggiato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma - Arrivata alla Festa del Cinema di Roma per presentare il nuovo film, Jennifer Lawrence ha stupito con un look tutto fuorchè convenzionale. Secondo grazia.it
Festa cinema Roma, Jennifer Lawrence fa impazzire il red carpet - Sono accorsi in tanti all’Auditorium parco della musica anche solo per vedere la vera star della sesta serata della Festa del cinema di Roma, Jennifer ... Si legge su msn.com
Jennifer Lawrence, Die My Love e la depressione: "Capisco l'ansia globale, ma non si può rinunciare all'amore" - Venti minuti face to face con Jennifer Lawrence, volata alla Festa del Cinema di Roma per accompagnare Die My Love di Lynne Ramsay. Riporta msn.com