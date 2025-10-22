Hai l’abitudine di gettare via le vecchie bollette che hai già pagato? Non farlo più: rischi davvero grosso. Il vecchio non serve più e si getta via: questo è il modus operandi della maggior parte di noi e, quindi, quando una bolletta è già stata pagata finisce dritta dritta nei rifiuti. In fondo se l’abbiamo già pagata che senso avrebbe conservarla? Occuperebbe solo ulteriore spazio dentro cassetti già fin troppo pieni. Cityrumors.it E non lo facciamo solo con le bollette di luce e gas ma, spesso, anche con i bollettini della TARI o, persino, con gli F24 che attestano che abbiamo pagato l’Irpef e l’Inps. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Vecchie bollette già pagate, non devi mai gettarle: ecco cosa rischi