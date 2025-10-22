Varriale si difende dalle accuse di stalking e lesioni verso la sua ex | Non ho detto ‘morirai’ ma ‘sono in Rai'

Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, respinge in un secondo processo le accuse di stalking e lesioni, dopo che il 13 giugno scorso è stato condannato a 10 mesi (pena sospesa) per gli stessi reati nei confronti della sua ex. Oggi, nella decima aula del tribunale di Roma, Varriale – che il 3 ottobre è stato licenziato dalla Rai per giusta causa – ha raccontato la sua versione nel secondo processo con le stesse accuse. Il giornalista ha spiegato di aver conosciuto la vittima su Facebook e di averla incontrata ad agosto 2021. La relazione sarebbe andata avanti per quattro mesi. “Aveva un atteggiamento di gelosia fobica rispetto a certe cose”, ha spiegato Varriale, come riportato da Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Varriale si difende dalle accuse di stalking e lesioni verso la sua ex: “Non ho detto ‘morirai’, ma ‘sono in Rai'”

