Varriale a processo per stalking e lesioni personali | Lei folle di gelosia mi distruggeva casa Ma non l' ho toccata

"La sera dell'8 dicembre 2021 ero in casa con un'amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, cercavo di contenere la sua furia ma non l'ho. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai per giusta causa ed è sotto processo: avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa fino a farle perdere i sensi - facebook.com Vai su Facebook

Enrico Varriale dopo il licenziamento Rai: "Impugnerò, l'azienda è già stata condannata per dequalificazione" - X Vai su X

Enrico Varriale a processo per stalking e lesioni all'ex, il giornalista parla in aula: "Lei folle di gelosia" - Enrico Varriale ha parlato al secondo processo che lo vede accusato, in pochi mesi, di stalking e lesioni contro sue ex compagna ... Da virgilio.it

Stalking e lesioni, Varriale racconta la sua versione: «Non sono un violento» - Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, ha raccontato oggi in aula la sua versione dei fatti nel processo che lo vede imputato per stalking e lesioni personali aggravate ai danni della sua ex ... Lo riporta ilovepalermocalcio.com

Enrico Varriale a processo per lesioni e stalking, l'ex direttore: «La vera vittima fui io, lei mi distrusse casa» - Ascoltato come imputato al processo per una seconda donna maltrattata, ha respinto ogni accusa ... Scrive msn.com