Variazioni su tema tra ‘800 e ‘900 in un concerto per due pianoforti a Triggiano
Musiche di Berio, Brahms e Ravel compongono il programma del raffinato recital tra Ottocento e Novecento cui daranno vita su due pianoforti Carlo Angione e Umberto Jacopo Laureti, ospiti della Fondazione Pasquale Battista intitolata allo storico di Triggiano che, per oltre cinquant’anni, ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nelson Freire da una parte e Martha Argerich dall'altra. Sono alcuni momenti dalle "Variazioni su un tema di Paganini " di Witold Lutoslawski. Buona notte, amici - X Vai su X
Piero Fornasetti Piatto serie Tema e variazioni, n.158. Diametro 27 cm. Anni ‘70 angolovintage.com #pierofornasetti #design #wallplate #fornasetti #temaevariazioni #italiandesign #italianstyle #collection #collezionismo #piattofornasetti #arredamentovintage - facebook.com Vai su Facebook
Variazioni sul tema, corpi in guerra per la propria identità - Essere disposti a "cancellarsi", come unica via per continuare a esistere. Si legge su ansa.it
Variazioni sul tema di fado e jazz. Alla scoperta di nuove sonorità - Il fascino del fado portoghese, nell’interpretazione di una cantante capace di rinverdire con successo lo stile classico di Amalia Rodriguez. Segnala ilgiorno.it