Variazioni su tema tra ‘800 e ‘900 in un concerto per due pianoforti a Triggiano

Musiche di Berio, Brahms e Ravel compongono il programma del raffinato recital tra Ottocento e Novecento cui daranno vita su due pianoforti Carlo Angione e Umberto Jacopo Laureti, ospiti della Fondazione Pasquale Battista intitolata allo storico di Triggiano che, per oltre cinquant'anni, ha.

