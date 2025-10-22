ROMA – “‘Il mondo al contrario’ è un’associazione culturale che ha nello statuto la diffusione delle idee e dei principi che ho espresso nel mio libro. Al momento ci sono 170 comitati dei team Vannacci in Italia e uno in Istria, mi auguro che si arrivi a 200 prima della fine dell’anno e se qualcuno che è nei team si vorrà presentare alle prossime elezioni potrà farlo, è nella legittimità di farlo. Poi visto che i principi espressi nel mio libro sono in gran parte sovrapponibile a quelli della Lega, mi auguro che in gran parte si presentino con la Lega”. L’ha detto Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega e vice segretario del partito dopo la riunione del Consiglio federale del Carroccio che ha chiamato in causa l’associazione che fa capo al generale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vannacci: “Vado avanti e i membri dei miei team potranno candidarsi”