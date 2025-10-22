Vannacci sfida il veto della Lega sui membri del movimento Il Mondo al Contrario
Dopo l’assenza al Consiglio federale della Lega, Roberto Vannacci ha risposto al veto salviniano sui membri del suo Team, dichiarando: «L’associazione movimento Il Mondo al Contrario è, per statuto, un gruppo di persone che, senza finalità di lucro, si è riunito per raggiungere uno scopo comune che è quello di promuovere e diffondere in tutta Italia e in Europa i punti delineati dal libro», ha spiegato il vicesegretario della Lega all’ Adnkronos. Per l’ex generale «l’azione e l’impegno dei team va avanti senza esitazione, come prima e più di prima», aggiungendo che chi ne fa parte « potrà candidarsi alle elezioni future, così come ogni cittadino italiano». 🔗 Leggi su Lettera43.it
