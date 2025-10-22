Dopo l’assenza al Consiglio federale della Lega, Roberto Vannacci ha risposto al veto salviniano sui membri del suo Team, dichiarando: «L’associazione movimento Il Mondo al Contrario è, per statuto, un gruppo di persone che, senza finalità di lucro, si è riunito per raggiungere uno scopo comune che è quello di promuovere e diffondere in tutta Italia e in Europa i punti delineati dal libro», ha spiegato il vicesegretario della Lega all’ Adnkronos. Per l’ex generale «l’azione e l’impegno dei team va avanti senza esitazione, come prima e più di prima», aggiungendo che chi ne fa parte « potrà candidarsi alle elezioni future, così come ogni cittadino italiano». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Vannacci sfida il veto della Lega sui membri del movimento Il Mondo al Contrario