Vannacci Lega non fa drammi per il ko in Toscana | Nessuna Caporetto o si vince o si impara | GUARDA

Iltempo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Caporetto? Non facciamo parallelismi tra un'attività bellica e delle elezioni, sono due cose totalmente diverse. Fortunatamente durante le elezioni non c'è nessuno che ti vuole uccidere e quindi sono due paragoni che non stanno in piedi. In Toscana la Lega non ha certo avuto risultati positivi, ma io dico sempre fondamentalmente non si perde mai, o si vince o si impara e quindi probabilmente in questo caso ci saranno delle lezioni da imparare per ripresentarci più forti alla prossima occasione, ma soprattutto per far tesoro delle cose che non hanno funzionato in vista delle prossime tornate elettorali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

