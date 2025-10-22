vandali incendiano la piscina di verucchio

Incendio all’alba sul tetto della piscina comunale di Verucchio. Un bancale e altro materiale stoccato sulla terrazza dell’impianto "Cala Azura" ha preso fuoco martedì mattina poco dopo le 7, sprigionando fumo e calore che hanno danneggiato gravemente la pavimentazione. A dare l’allarme alcuni ospiti della vicina RSA. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Novafeltria, che hanno rapidamente domato le fiamme, aiutate anche dalla pioggia iniziata a cadere in quei minuti. All’arrivo, i pompieri hanno trovato un mucchio di braci sopra il solaio degli spogliatoi, residuo della combustione di pianali impregnati di solventi e vernici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

