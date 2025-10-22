Vance in Israele per strigliare Hamas e Bibi

22 ott 2025

Il vicepresidente americano, con Kushner e Witkoff, di nuovo in missione: c’è da controllare che gli islamisti non violino la tregua. Ma la Casa Bianca è anche preoccupata dalla imprevedibilità di Netanyahu e da una nuova possibile escalation in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Laverita.info





