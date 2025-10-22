Vance a Netanyahu | La pace a Gaza reggerà Ma Israele vuole la Cisgiordania

Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha incontrato a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e ha affermato di essere "ottimista" sul fatto che la tregua nella Striscia di Gaza "reggerà". "Ci vuole tempo ma quello che ho visto negli ultimi giorni dimostra che siamo sulla strada giusta", ha aggiunto. "Questo potrebbe essere un modello per altri accordi di pace in tutto il mondo", ha sottolineato Vance, che ha esortato Netanyahu a dare a Washington il tempo di attuare il piano. Il premier ha risposto dimostrando la "disponibilità a collaborare" nelle fasi successive.

